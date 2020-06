Municipales 2020 : où retrouver les résultats et pourquoi ne tombent-ils pas tous en même temps ?

Proches des enjeux des enjeux et préoccupations quotidiennes des Français, les élections municipales sont traditionnellement parmi les scrutins les plus suivis. Après un premier tour bouleversé par l'épidémie de coronavirus, le second tour se tient, événement sans précédent, plus de trois mois plus tard.

Une raison de plus pour suivre la soirée électorale sur LCI (canal 26) toute la soirée, et sur TF1 jusqu'à 21H05. Sur notre site, les résultats des élections municipales 2020 seront consultables juste ici.