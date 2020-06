Municipales : Perpignan, succès en trompe-l’œil du Rassemblement national ?

Une "vraie grande victoire". Marine Le Pen s'est félicitée ce dimanche soir des résultats de son parti aux municipales. Le Rassemblement national a remporté pour la première fois la ville de Perpignan qui, avec ses plus de 120.000 habitants, devient sa plus grosse conquête depuis Toulon entre 1995 et 2001, 170.000 personnes à l'époque.

"Ce soir, ils ont pris Perpignan, car Louis Aliot a mené une campagne moins frontiste et plus rassembleuse", contre une famille politique, un "front républicain", en place depuis deux décennies. Mais en dehors de cette ville, Emeric Bréhier note que le Rassemblement national a perdu "de nombreuses villes".

Le RN a conservé huit de ses dix villes remportées en 2014 mais il perd Mantes-la-Ville (Yvelines) et Le Luc (Var). Et ne gagne qu'une poignée de nouvelles mairies, dont trois plus petites villes dans le Vaucluse (Morières-les-Avignon, Bédarrides et Mazan). Par ailleurs, si le parti a réussi à reconduire "en moyenne 70% de ses maires sortants" en 2020, le Rassemblement national a perdu "entre 40% et 50% de ses conseillers territoriaux par rapport aux résultats des dernières élections, en 2014" estime Emeric Bréhier. En effet, de plus de 1400 à l'époque dans 463 communes, ils ne sont plus que 840 dans 258 communes.