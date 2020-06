Municipales : avec Louis Aliot à Perpignan, le RN remporte une ville de plus de 100.000 habitants

"C'est une victoire d'une équipe et de militants pour que cesse un système qui a duré trop longtemps. Nous avons eu affaire à un front républicain, qui est une escroquerie", a-t-il réagi sur notre antenne, quelques minutes après les premiers résultats. "Nous sommes fiers de ce que nous avons fait et nous pouvons donner l'exemple pour les élections à venir." Perpignan devient ainsi la plus grande ville française à être gérée par le Rassemblement National, depuis celle de Toulon en 1995. L'abstention, elle, s'élève à 52,1 %, en dessous de la moyenne nationale (59,5 %).

À Perpignan (Pyrénées-Orientales), Louis Aliot du RN est élu au second tour des élections municipales avec 53,1 % des voix, devant le maire sortant Jean-Marc Pujol (LR) qui a récolté 46,9 % des voix, selon nos estimations Harris Interactive - Agence Epoka /TF1-LCI-RTL. Louis Aliot n'a pas attendu 20h pour revendiquer sa victoire dans cette ville de plus de 120.000 habitants.

Pour ce second tour, deux listes s’affrontaient à Perpignan. Louis Aliot (RN) était arrivé largement en tête du premier tour le 15 mars dernier, avec 35,65% des voix, faisant espérer au parti de Marine Le Pen sa plus grosse prise des municipales. Face à lui, le maire LR sortant Jean-Marc Pujol (18,43% au premier tour) conduisait un "front républicain" : comme en 2014, les candidats Romain Grau (LaREM) et Agnès Langevine (EELV) avaient décidé de se retirer de la course pour empêcher l'élection de Louis Aliot.