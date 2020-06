Municipales 2020 : une abstention historique sous la Ve République

Plus largement, l'abstention de ce 28 juin dépasse les taux constatés lors de la plupart des scrutins depuis 1958. Les seuls taux comparables sont ceux des élections européennes de 2009 (59,37% d'abstention) et dans une moindre mesure de 2014 (57,57%). Le dernier scrutin des élections européennes, en 2019, marqué par des enjeux importants, avait mobilisé beaucoup plus d'électeurs, avec une abstention à 49,88%.

A l'inverse, la plus faible abstention constatée lors d'une élection municipale concerne le second tour de 1983, avec 20,32% des électeurs qui ne s'étaient pas déplacés dans les bureaux de vote. La plus faible abstention constatée, tous scrutins confondus, sous la Ve République, est celle du second tour de la présidentielle de 1974 : 12,67%. Une autre époque.

Le président s'est dit "préoccupé par le faible taux de participation de ce scrutin", a fait savoir l'Elysée dimanche soir. "Ce n'est pas une bonne nouvelle du point de vue démocratique", a-t-on fait savoir dans l'entourage d'Emmanuel Macron.