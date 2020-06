Ville à 30 km/h, 3e bois parisien, minimum social... Anne Hidalgo revoit son projet à l'aune de l'alliance avec EELV

Anne Hidalgo verdit son projet après l'alliance passée avec les écologistes. Dans un manifeste commun publié mardi, la maire PS sortante de Paris et le chef de file d'EELV David Belliard énoncent une série de mesures à forte connotation environnementale à douze jours du second tour des élections municipales, où elle apparaît favorite.

En matière de circulation, la candidate PS et son allié écologiste veulent "accélérer la sortie du diesel" (dès 2024) et généraliser les mesures préventives de circulation alternée, avant même qu'un seuil d'alerte à la pollution ne soit déclenché.

Le nouveau projet prévoit également une transformation en profondeur du boulevard périphérique, dans le viseur des écologistes depuis de nombreuses années, où la vitesse avait déjà été abaissée à 70 km/h sous le mandat de Bertrand Delanoë. Si une nouvelle réduction de la vitesse à 50 km/h n'est pas mentionnée expressément dans le document, le duo veut "transformer le deux fois quatre voies du boulevard périphérique en un boulevard urbain apaisé", d'abord par la création d'une "voie réservée aux transports partagés (bus, navettes, taxis, covoiturage)", puis en réduisant "progressivement le nombre de voies de circulation". Il s'agirait également de "donner plus de place à la nature" et permettre de traverser le périphérique "à pied ou à vélo".

Parmi les propositions les plus symboliques figure celle visant à généraliser le passage en zone 30 dans l'ensemble de la capitale. "Nous limiterons la vitesse dans Paris à 30 km/h", indiquent les deux candidats, qui promettent également de "renforcer la verbalisation des véhicules et deux roues trop bruyants grâce à de nouveaux radars acoustiques".

Le manifeste reprend en outre une proposition écologiste sur un projet qui divisait depuis plusieurs années la majorité, le secteur de Bercy-Charenton. Dans ce quartier où, initialement, la municipalité prévoyait un programme d'urbanisation avec de nombreux bureaux et logements à la clé, il est désormais question de "créer un troisième bois", en référence aux deux autres bois parisiens, celui de Boulogne et celui de Vincennes, à l'ouest et à l'est de la capitale.

Dans la même veine, la maire sortante promet également de planter "170.000 arbres dans la mandature" sur l'ensemble du territoire parisien. Une autre proposition des écologistes a été retenue, celle visant à "refaire vivre la Bièvre", un affluent de la Seine qui circulait dans les rues de Paris et qui a été progressivement enterré.