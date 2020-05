Municipales à Paris : qui s'alliera à qui pour le second tour ?

Le mot est devenu un repoussoir pour les candidats, et pourtant, on y est : à un mois du second tour des municipales, voici venue l'heure des grandes tractations d'appareils. Alors qu'à Lyon, l'ex-maire Gérard Collomb a créé la surprise en renonçant à la métropole pour s'allier à la droite, la majorité présidentielle semble également naviguer en eaux troubles à Paris.

Le dilemme qui s'offre à la majorité présidentielle ne se cantonne d'ailleurs pas à Paris et à Lyon. "On a des alliances à mener, il faut faire attention à ce que le mouvement ne perde pas son âme au gré de ces alliances", résumait ainsi à LCI un député macroniste estomaqué par l'accord entre Gérard Collomb et Laurent Wauquiez à Lyon.

L'antre pan des négociations concerne les écologistes, dont la tête de liste David Belliard peut se prévaloir d'un score à deux chiffres (10,8% des suffrages), et par conséquence prétendre à se maintenir au second tour.

Dans les faits, l'hypothèse d'une quadrangulaire ne semble absolument pas d'actualité à Paris. Alliés de la maire socialiste sous le mandat précédent - et membres de l'exécutif de puis 2001 -, les écologistes ont pris soin de limiter les coups portés à Anne Hidalgo durant la campagne et les débats du premier tour. La seule question qui s'était alors posée était celle d'une alliance avec Cédric Villani, mais les scores des deux candidats ont écarté cette hypothèse.

Dans la perspective du 28 juin, la question n'est donc plus de savoir si les écologistes discutent avec la candidate socialiste, mais plutôt de ce qu'ils obtiendront à l'arrivée, sur le plan programmatique comme sur le plan du rapport de force politique. David Belliard l'a d'ores et déjà formulé clairement. "Il faut commencer à discuter avec le PS et Anne Hidalgo", a-t-il indiqué sur Sud Radio, excluant du même coup tout rapprochement avec LaREM. "Il faut faire une coalition, nous ne pouvons pas réussir à répondre aux grands enjeux de la ville et de la crise sanitaire si nous le faisons seuls."

Trois candidats, trois enjeux. D'un côté, Rachida Dati, qui tente de mobiliser l'électorat de droite autour de thèmes forts, mais a peu de perspectives d'alliance au second tour ; de l'autre, Agnès Buzyn qui doit trouver le chemin et les soutiens pour éviter de retrouver la troisième place le 28 juin prochain ; et Anne Hidalgo, qui, forte de la dynamique du premier tour, pourrait réaliser le grand chelem des alliances afin de composer une majorité en vue du prochain mandat.