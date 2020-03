Municipales : un électeur sur trois pense que le risque d'exposition au coronavirus est "élevé" en allant voter

C'est un des enjeux du scrutin des élections municipales. Alors que les cas se déclarent par centaines chaque jour, le premier tour des élections municipales, et son corollaire, à savoir des milliers de personnes se succédant dans les bureaux de vote, arrivent. Et avec eux, une hausse des risques de contamination alors que les encouragements à la limitation des déplacements est de mise.

Une liste de mesures, non exhaustive, qui ne parvient toutefois pas à rassurer pleinement les électeurs à quelques jours du scrutin. Ainsi, selon un sondage Harris Interactive-Epoka pour TF1, LCI et RTL, publié jeudi 12 mars, 32% des électeurs estiment que le risque d'exposition au coronavirus sera "élevé", dimanche 15 et 22 mars, et 68% à penser que le risque est "faible". Ils sont 33% à le penser parmi les électeurs de gauche aux élections européennes 2019, 26% chez les électeurs de LaRem et du Modem, 18% chez les électeurs de droite. Et alors que la question d'un surcroît d'abstention du fait de l'épidémie se fait jour, ils sont 53% des électeurs du RN à le penser.

Enquête réalisée en ligne du 6 au 10 mars 2020. Échantillon de 848 personnes habitant une commune de 10 000 habitants et plus, issu d’un échantillon de 1 490 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : Sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région et vote aux élections précédentes pour les intentions de vote.