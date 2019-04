Non, 80% des lois françaises ne viennent pas de Bruxelles

Résultat des courses : entre 2012 et 2017, 30% des lois et 21% des ordonnances provenaient de transposition de directives européennes. Loin, donc, des fameux 80%.





Prenons l'exemple de 2012. Cette année-là, 77 lois ont été adoptées et 35 ordonnances promulguées, parmi lesquelles 12 lois et 7 ordonnances contenaient des éléments de transposition de directives européennes. Si on établit le ratio, nous obtenons pour cette année-là 16% des lois qui participent à la transposition de normes communautaires et 20% pour les ordonnances.





Cette même méthode, appliquée de 2012 à 2017, nous permet d'obtenir la moyenne de 30% et 21% de transposition. Enfin, si on calcule ces pourcentage sur quinze ans, entre 2002 à 2017, 29% des lois et 23% des ordonnances sont issues de directives européennes. La part des normes de Bruxelles au sein de la législation française reste donc stable sur la durée.