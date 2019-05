Où en est La France insoumise, quelques jours après la débâcle des européennes ?

En interne, le débat semble plus complexe qu'un simple positionnement par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Parmi les rares voix ouvertement critiques, Manon Le Bretton, responsable de l'Ecole de formation insoumise, a exprimé ses doutes, sur Twitter, quant au positionnement de LFI, laissant entrevoir un débat à venir. "Epuisée par cette campagne. Pas tant par l'énergie déployée sur le terrain, que par les désaccords et alertes que j'ai exprimés en interne quant à la ligne adoptée, qui abandonnait le travail remarquable engagé en 2017."





Deux approches, au moins, s'entrechoquent. D'un côté, la ligne défendue par Clémentine Autain, qui visait à ouvrir LFI aux autres forces de gauche. Et qui s'est traduite, d'une certaine façon, par la désignation de Manon Aubry, militante venue d'un autre horizon, et la conduite d'une campagne de gauche radicale plus classique et moins clivante. De l'autre, celle des tenants de la ligne originelle, indépendante des autres formations et fondamentalement eurosceptique - avec le fameux plan B assumant une sortie de l'UE. Un clivage bien résumé par Raquel Garrido, ex-porte-parole de LFI et compagne d'Alexis Corbière, dans une interview à Regards où elle règle ses comptes avec Clémentine Autain, critiquant ses "réflexes d'extrême gauche identitaire". "Il faut retrouver un axe qui nous permette d'être majoritaire", clame l'avocate, pointant la faute de "ceux qui sont allés chercher Manon Aubry", et qui ont mené cette campagne sur "une ligne douce, euphémisée". Et de conclure : "La ligne Autain a été mise en oeuvre, elle a pris 6%". Au milieu : des sympathisants qui ne comprenaient plus grand chose dans cette "pagaille", selon les termes de François Cocq, l'ancien orateur LFI écarté par Jean-Luc Mélenchon.





"On s'est dit qu'il ne fallait pas réagir à chaud, chacun va réfléchir", a indiqué à l'AFP la députée Muriel Ressiguier. Une réaction de sagesse, probablement, compte tenu du chantier qui s'ouvre chez les Insoumis, à dix mois des municipales.