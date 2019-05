Perte d'emplois en France : est-ce la faute à l'Europe ?

L'harmonisation sociale, plus précisément la lutte contre la concurrence déloyale, est l'un des enjeux très concrets des élections européennes. Chez nous, de nombreux responsables politiques estiment que c'est la faute à l'Europe si notre pays perd des emplois. Nicolas Dupont-Aignan, la tête de liste Debout la France, lui, dénonce "un vol d'emplois". Est-ce vraiment la vérité ? Qu'en est-il exactement de cette concurrence jugée déloyale ?



