Porte-à-porte annulés, campagnes suspendues avant l'heure : les municipales sous le sceau du coronavirus

Officiellement, la campagne doit s'arrêter dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit. Mais une fois n'est pas coutume, de nombreux candidats aux élections municipales ont cessé, ou quasiment cessé de quadriller le terrain à plus de 24 heures du terme autorisé. Des choix bien souvent accélérés par l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, jeudi soir, avec un ensemble de mesures contraignantes annoncées pour tenter de contenir la propagation du coronavirus sur le territoire.

Depuis l'intervention d'Emmanuel Macron, plusieurs maires en exercice ont ainsi indiqué qu'ils allaient se concentrer sur leur mission et préparer leur commune à s'adapter aux nouvelles consignes nationales, dont les fermetures d'établissements scolaires et de crèches, qui relèvent de leurs compétences. "Je prends immédiatement la décision de suspendre ma campagne afin de me consacrer totalement et uniquement à ma responsabilité de maire", a ainsi déclaré jeudi soir Johanna Rolland, la maire sortante de Nantes (Loire-Atlantique). Vendredi, cette dernière a présenté un plan à l'échelle de sa commune, prévoyant notamment le fermeture conjointe des bibliothèques et des piscines nantaises.

A Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), plus grande commune francilienne après Paris, l'édile Pierre-Christophe Baguet a également suspendu sa campagne "face à l'amplitude de la crise sanitaire qui gagne la France", afin de prendre plusieurs mesures dont la fermeture de l'intégralité des équipements municipaux. De nombreux maires ont fait de même, comme à Nœud-les-Mines (Pas-de-Calais), Poitiers (Vienne) ou Grenoble (Isère), où le maire Eric Piolle a indiqué qu'il devait se consacrer "au plan de sauvegarde communal" et à la réorganisation en conséquence des équipes municipales, à l'instar de Gérard Collomb à Lyon.