Portugal, Irlande, Estonie... : ces pays où les eurosceptiques ne percent pas

La percée des eurosceptiques au Parlement européen aura-t-elle lieu ? Entre Matteo Salvini au pouvoir en Italie, le Brexit Party de Nigel Farage en tête des sondages au Royaume-Uni et le rassemblement de listes européennes d'extrême droite la semaine dernière à Milan, les listes pro-UE peinent à convaincre. En France, la liste Rassemblement national est même en tête des intentions de vote selon notre baromètre. Pourtant selon le dernier Baromètre publié par le Parlement européen, 61% des citoyens européens considèrent positivement l’adhésion de leur pays au soin de l’Union Européenne. Un taux d’approbation jamais vu depuis le tournant des années 1990 avec la chute du mur de Berlin et l’adhésion au traité de Maastricht. Tous les pays membres de l'UE ne connaissent pas un essor du souverainisme et de l'euroscepticisme. Retour sur ces pays pro-UE.