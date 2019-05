Pourra-t-on voter deux fois aux élections européennes ?

De fait, cette situation a pu se produire. Mais elle n'est en théorie plus possible. Depuis le 1er avril 2019 en effet, comme l'indique le site ServicePublic.fr, un expatrié français ne peut plus être inscrit à la fois sur une liste électorale en France et sur la liste électorale de son consulat. Afin d'obtenir plus de précisions, nous nous sommes adressés aux services consulaires de France à Berlin. L'ambassade nous indique que tous les ressortissants français d'Allemagne furent informés de la fin de la double inscription. "Ils avaient jusqu'au 31 mars pour indiquer sur laquelle des deux listes ils préféraient être inscrits. Comme l'inscription sur la liste consulaire prévaut, les Français qui n'ont pas fait connaître leur choix ont été radiés des listes communales."