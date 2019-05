Près de 28% des électeurs ne savent toujours pas pour qui voter : les indécis vont-ils faire basculer l'élection ?

Certains envisagent de ne pas aller voter, laissant présager un niveau d'abstention comparable à celui des élections précédentes (59% en 2009, 57% en 2014). D'autres pensent se rendre aux urnes... Mais n'ont toujours aucune idée de la liste qu'ils choisiront. Les fameux "indécis" sont, à quelques jours du scrutin, au coeur de toutes les attentions de la part des candidats aux élections européennes. Et pour cause : ils sont nombreux, et donc susceptibles de faire bouger les lignes à la dernière minute.





Quelle est la part des électeurs indécis ? Pour le scrutin du 26 mai, pas moins de 28% ne se disent pas certains de leur décision, selon notre baromètre Harris Interactive-Epoka pour LCI. Un doute qui s'inscrit dans un contexte de morcellement des motivations de l'électorat, 49% envisageant un vote "d'adhésion" à une liste ou un projet, et 27% un vote de "protestation", essentiellement dirigée contre la politique d'Emmanuel Macron, en hausse au cours de ces dernières semaines.





L'indécision dans la dernière ligne droite du scrutin est supérieure chez l'institut Kantar (TNS Sofres), qui l'évalue à 52% des électeurs. Chez Elabe, au même stade, 15% des interrogés qui envisagent d'aller voter dimanche n'affichent aucune intention de vote ; 34% affirment qu'ils pourraient changer d'avis - une position particulièrement marquée chez les potentiels électeurs d'EELV (46%), et dans une moindre mesure chez les électeurs du PS-PP (35%) et de LFI (34%).