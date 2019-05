Européennes : qui est Andréa Kotarac, l'élu insoumis qui appelle à voter pour le Rassemblement national ?

En 2014, Jean-Luc Mélenchon ne tarissait pas d'éloges sur son jeune poulain lyonnais. "Il avait de l'intérêt pour la géopolitique", témoignait le leader de LFI auprès de la Tribune de Lyon. Il ajoutait ces mots qui résonnent curieusement aujourd'hui : "Andrea n'est pas un dogmatique, ce n'est pas quelqu'un qui va vous faire le catéchisme. Ce qui ne l'empêche pas d'être tenace, endurant et d'avoir des convictions fermes".





Andréa Kotarac, de père serbe et de mère iranienne, a soutenu à plusieurs reprises des positions républicaines et souverainistes au sein de LFI, qui rappellent celles de Djordje Kuzmanovic, l'ancien conseiller de Jean-Luc Mélenchon, qui a lui aussi claqué la porte de LFI pour créer République souveraine, sur fond de désaccord sur la politique migratoire. Auteur d'une tribune consacré à son arrière-grand-père, combattant serbe "oublié" malgré son engagement aux côtés de la France en 14-18, Kotarac a décrit son hostilité à la guerre menée il y a vingt ans en Serbie, qui a "achevé l'explosion" de la Yougoslavie - une position d'ailleurs partagée avec Jean-Luc Mélenchon. Il a également manifesté son hostilité à l'interventionnisme armé en Irak, responsable selon lui de l'ascension du groupe Etat islamique - une position également partagée par LFI. Il s'est récemment illustré plus particulièrement par ses positions pro-russes, ayant notamment estimé qu'il fallait reconnaître l'annexion de la Crimée par la Russie. Il s'est prononcé, en outre contre le "cynisme communautariste d'une partie des élus", visant notamment le président de LR Laurent Wauquiez et le maire de Lyon Gérard Collomb.





"J’ai évidemment les fondamentaux, étant passé par PRS et le PG, à savoir Jean Jaurès ou encore Rousseau", expliquait-il en mars dans une interview accordée au média pro-russe RT. "Mais je ne me catégorise pas uniquement par cela. Je suis passionné par l’histoire de mon pays et je crois dans la force et le réveil français à chaque étape importante de l’histoire."