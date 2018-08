Qui est Ismaël Emelien, le "conseiller spécial" de Macron à l'Elysée cité dans l'affaire Benalla ?

Ismaël Emelien et Emmanuel Macron se croisent tout d'abord à la fondation Jean-Jaurès mais les relations se consolident un peu plus tard. Lorsque ce dernier quitte son poste de secrétaire général de l'Elysée en 2014, ils envisagent de lancer une start-up ensemble. Mais avant que le projet ne voit le jour, Emmanuel Macron est nommé ministre de l'Economie. Il recrute alors Ismaël qui le conseillera jusqu'à son départ de Bercy, et même après.





Au lancement du mouvement En marche !, le 6 avril 2016, Ismaël Emelien répond présent et occupe le poste de conseiller stratégie, campagne et mouvement. Mission réussie pour le trentenaire, qui a largement participé à l'élection d'Emmanuel Macron, et a obtenu sa place de conseiller spécial du président au sein de son cabinet. Au cours de la première année du quinquennat, Ismaël Emelien se fait très discret... jusqu'à ce que son nom soit évoqué dans l'affaire Benalla.