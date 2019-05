Européennes : qui sont les 74 (puis 79 après le Brexit) députés français élus au Parlement ?

Seconde sur la liste, Hélène Laporte, 40 ans, conseillère en gestion de patrimoine, a été élue en 2015 sur la liste FN aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine, peu de temps après son adhésion au parti. Elle avait également été candidate aux législatives de 2017 dans le Lot-et-Garonne.





Thierry Mariani, 60 ans, est ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy. Il s'est engagé au RPR en 1976 et a commencé sa carrière politique il y a 30 ans comme conseiller général du Vaucluse, puis est devenu maire de Valréas, député et conseiller régional. Son rapprochement progressif avec le FN, puis le RN, s'est conclut en janvier 2019 par son ralliement à ce dernier.





Parmi les eurodéputés RN, on compte également Dominique Bilde, eurodéputée sortante, conseillère régionale du Grand Est, dont l'immunité parlementaire a été levée en mars 2019 dans le cadre de l'enquête sur les assistants parlementaires. Figure aussi Hervé Juvin (essayiste et dirigeant d'un cabinet de conseil), Joëlle Melin (députée sortante, conseillère régionale de PACA), Nicolas Bay (sortant, co-président du groupe ENL au Parlement européen), Virginie Joron (membre du bureau national du RN et conseillère régionale Grand Est), Jean-Paul Garraud (magistrat, ex-député UMP), Catherine Griset (ex-cheffe de cabinet de Marine Le Pen, membre du bureau national du RN et mise en examen dans l'affaire des assistants parlementaires.





Sont également élus : Gilles Lebreton (eurodéputé sortant, venu du RPF de Charles Pasqua), Maxette Pirkabas-Grisoni (dirigeante de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles en Guadeloupe), Jean-François Jalkh (sortant, militant historique du FN et ex-vice-président du FN), Aurélia Beigneux (adjointe de Steeve Briois à Hénin-Beaumont), Gilbert Collard (avocat médiatique, ayant commencé sa vie politique à la SFIO puis au PS et au centre droit, député FN de 2012 à 2017), Julie Lechanteux (adjointe de David Rachline à Fréjus), Philippe Olivier (adhérent FN depuis 1979, époux de Marie-Caroline Le Pen, conseiller de Marine Le Pen et élu régional d'Ile-de-France), Annika Bruna (ex-assistante parlementaire de Jean-Marie Le Pen), Jérôme Rivière (avocat, ex-UMP), France Jamet (adhérente FN depuis 1974, fille d'Alain Jamet, co-fondateur du FN, conseillère régionale d'Occitanie), André Rougé (ancien conseiller RPR, créateur des Horaces, collectif de hauts-fonctionnaires ayant rallié Marine Le Pen) et Mathilde Androuët, conseillère régionale d'Ile-de-France.





Après le Brexit : Jean-Lin Lacapelle, membre du FN depuis 1986, ancien proche de Marine Le Pen, conseiller régional d'Ile-de-France.