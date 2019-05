Radiation des listes électorales, absence de bulletins de vote... Existe-t-il encore des recours ?

"Impossible de voter, nous sommes radiés des listes sans raison, pourtant nous n'avons pas déménagé," témoignent Pierre et Juliette. "Je me suis présenté à mon bureau de vote et on m'annonce que je suis ni inscrit sur la liste des votants ni sur celle des radiés. Bref je n'existe pas alors que je leur montre mes cartes d'électeur des votes précédents," raconte Nicolas. "Nous étions 10 ou 12 personnes radiées sans raison ! C'est scandaleux et antidémocratique !" s'insurge aussi Céline.