VIDÉOS - "La Grande confrontation": six séquences à retenir du débat (houleux) entre Eric Zemmour et Daniel Cohn-Bendit

Au milieu d’un débat pour le moins houleux, Daniel Cohn-Bendit a sorti de sa manche un souvenir qui rappellera aux quadras les souvenirs de "L'Auberge espagnole". L'ex-député européen se souvenait d’un débat avec des centaines d’étudiants Erasmus, au cours duquel il avait demandé combien il y avait de couples mixtes. "Plus d’un tiers vivaient ensemble, avaient des enfants. Et je me suis dit qu’il y avait trop peu d’Erasmus. S’il y en avait un million chaque année, vous vous retrouveriez avec la situation suivante : une Hollandaise d’origine turque, qui part faire un an d’Erasmus à Montpellier, y rencontre un jeune Français d’origine maghrébine. Ils tombent amoureux et ils ont des enfants. Ils sont quoi ? Hollandais ? Turcs ? Français ? Algériens ? Non, ils sont Européens !" Et de terminer, vibrant : "Faites l’amour, vous faites l’Europe !"