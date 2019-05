REPLAY - Revivez "La Grande confrontation" entre Daniel Cohn-Bendit et Eric Zemmour

.





A leurs côtés, six invités : un transporteur routier qui s'inquiétait des distorsions de concurrence créée par la directive sur les travailleurs détachés, un général favorable à une accélération de la défense européenne, une étudiante qui fait l'apologie d'Erasmus et des échanges européens, une juriste, chroniqueuse du site "Résistance républicaine" et opposée à "l'islamisation de la France", un maraîcher qui s'élève contre le productivisme auquel poussent les normes européennes et un directeur industriel qui veut défendre un protectionnisme européen.