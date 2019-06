"Ces élections, c'est un échec" : Laurent Wauquiez démissionne de la présidence de LR

A l’Assemblée, des députés menaçaient de faire sécession. Et dans les rangs inférieurs, les critiques sur la ligne droitière étaient de plus en plus vives. La déroute a délié les langues. "Le conservatisme sociétal et les questions identitaires seuls ne nous permettront jamais de gagner l'élection présidentielle", avait ainsi estimé son vice-président Damien Abad. Beaucoup de cadres LR, y compris des soutiens, déploraient ouvertement un management "solitaire", orchestré avec une petite équipe de collaborateurs fidèles, au premier rangs desquels son "très précieux" directeur de cabinet, Arnaud Beuron.





Symbole cruel de cette déroute : ce dimanche, un sondage du JDD avait placé Laurent Wauquiez en dernière place des personnalités qui incarne le mieux la droite. Loin derrière Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen ou … Emmanuel Macron. Certains cadres voulaient sa tête. "A sa place", Valérie Pécresse serait partie. Bruno Retailleau l'aurait incité à se démettre. Il a finalement été