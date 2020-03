Municipales 2020 : Philippe, Darmanin, Riester... Quel sort pour les ministres candidats ?

Bon bilan pour les ministres candidats. Trois membres du gouvernement, têtes de liste dans leurs communes respectives, affichaient de bons résultats dimanche, au soir du premier tour des élections municipales.

Gérard Darmanin, ministre des Comptes publics, a annoncé sa réélection dès le premier tour à Tourcoing (Nord), ville de 100.000 habitants où il avait été élu maire en 2014. Il a obtenu plus de 60% des voix à ce scrutin. "Nous sommes arrivés en tête dans les 49 bureaux de vote que compte cette ville, c'est ce qu'on pourrait appeler un grand chelem", s'est-il félicité sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, tout en reconnaissant le niveau d'abstention élevé.

Gérald Darmanin a précisé qu'il souhaitait rester au gouvernement, si l'exécutif le lui demandait. "J'ai toujours dit que si le président de la République continuait à me faire confiance, et s'il me permettait de le faire, je serai très heureux de continuer mon action nationale et locale", a-t-il indiqué.