Cuisante défaite pour Les Républicains, Wauquiez attaqué par ses rivaux

"Maintenant il faut refaire l'UMP, c'est-à-dire la vraie alliance de la Droite et du Centre et vraisemblablement ouvrir un dialogue démocratique avec Emmanuel Macron et Edouard Philippe", a suggéré Dominique Bussereau, président du Département de la Charente-Maritime et ancien ministre des Transports. "Nous devons tout refonder et tout rebâtir. En présentant des idées vraiment nouvelles, en nous élargissant et en parlant enfin aux Français !", a abondé le député Guillaume Peltier sur Twitter.