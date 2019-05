Le Soir, RTBF, Le Temps... Pourquoi les médias suisses et belges peuvent-ils donner les résultats avant l'heure ?

C’est une fuite massive des lecteurs français qui se produit à chaque élection. Les médias suisses et belges comme Le Soir, Le Temps, ou la RTBF, font l’objet d’un regain d’intérêt chaque jour de scrutin en France, a fortiori quand il s’agit de l’élection présidentielle, mais aussi quand on est à l'heure des européennes. Alors que les médias hexagonaux sont contraints par une règle stricte qui leur interdit de diffuser des estimations avant 20 heures, les journalistes - francophones - de Suisse et de Belgique, ne sont, eux, soumis à aucun silence.