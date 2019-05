Européennes 2019 : victorieuse, Le Pen appelle Macron à "dissoudre l'Assemblée" pour la rendre plus représentative

"J’y vois la victoire du peuple, qui avec fierté et dignité a repris ce soir le pouvoir. Nous accueillons ce résultat avec joie, puisque le Rassemblement national n’a jamais aussi bien porté son nom" a déclaré la présidente du Rassemblement national depuis son QG, quelques minutes après l'annonce des résultats des élections européennes 2019 plaçant son parti en tête. "Vote du cœur ou de la raison, soyez assurés que le vote pour la liste du Rassemblement est en tout état de cause un vote pour la France, et pour le peuple. C’est heureux, et c’est même vital pour un pays qui navigue depuis des mois en pleine confusion."