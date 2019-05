Elections européennes : à quelle heure connaîtra-t-on les résultats ?

Jour J pour les résultats des élections européennes 2019. Débuté le 23 mai aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, le vote s'est poursuivi vendredi en Irlande et en République Tchèque tandis que La Lettonie, Malte, certains territoires d'Outre-mer et la Slovaquie se sont rendus aux urnes samedi. Le reste des pays européens (dont la France) vote ce dimanche 26 mai et c'est l'Italie qui fermera le ban, en fin de soirée. Alors, comment va s'organiser l'annonce des résultats et à quelle heure ces derniers tomberont-ils ?