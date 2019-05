EN DIRECT - Elections européennes 2019 : suivez tous les résultats et les réactions

RESULTAT EN DIRECT - On vote pour les élections européennes 2019 ce dimanche 26 mai en France et dans 20 autres pays de l'UE. À 17h, le taux de participation s'élevait selon le ministère de l'Intérieur à 43,29%, en hausse de 8 points par rapport à 2014. Alors que les premières estimations sont attendus à partir de 20h, heure de la fermeture des bureaux de vote, suivez toutes les dernières informations et les résultats en direct.