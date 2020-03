Résultats Municipales 2020 à Béziers : Robert Ménard réélu avec plus de 68% des voix

Robert Ménard conserve son siège à Béziers. Le maire sortant a été largement réélu dès le premier tour des élections municipales avec 68,74% des voix. Il devance Pascal Resplandy (DVC) qui n’obtient que 11,53 % des suffrages. Tous les autres sont très largement sous les 10 % de suffrages exprimés.

Pour ce premier tour, six listes s’affrontaient à Béziers, où la bataille s’annonçait à sens unique entre le maire sortant, Robert Ménard (sans étiquente, soutenu par le RN) et une opposition éclatée incarnée par Nicolas Cossanges (Union de gauche), Pascal Resplandy (LREM), Thierry Antoine (EELV), Antoine Abou (dissident LR) et une liste citoyenne emmenée par quatre porte-paroles (Claire Dotto, Corentin Coko, Magali Mari, et Jean-François Dubremetz).

En 2014, Robert Ménard (soutenu par le FN) avait été élu avec 46,9% des suffrages, dans une triangulaire avec Elie Aboud (UMP, 34,6%) et Jean-Michel Du Plaa (PS, 18,3%).