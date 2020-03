Résultats Municipales 2020 à Calais : Bouchart réélue dès le premier tour

La liste conduite par Natacha Bouchart l'a emporté dès le premier tour des élections municipales à Calais avec 50,24%, devant Virginie Quenez (UG) et Marc de Fleurian (RN), respectivement gratifiés de 23,84% et 17,91%. En queue de peloton, on trouve les listes des candidats Laurent Roussel (DVG, 4,69%), Rudy Vercucque (DVD, 2,25%) et Françoise Millot (LO, 1,04%).

Pour ce premier tour, six listes s’affrontaient à Calais, où la maire LR sortante Natacha Bouchart était donnée favorite face à Marc de Fleurian (RN), qui comptait sur sa liste Marie-Caroline Le Pen, sœur de la présidente du RN. L'abstention a atteint 62,26% des inscrits sur les listes électorales.