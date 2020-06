Anne Hidalgo largement réélue face à Rachida Dati et Agnès Buzyn : "Vous avez choisi l'espoir, un Paris qui respire"

À Paris, la socialiste Anne Hidalgo arrive largement en tête au second tour des élections municipales avec 47,9% des voix, devant Rachida Dati (LR) avec 35,3% des voix, et Agnès Buzyn (LaREM, Modem, UDI) avec 14,5% des voix, selon les estimations Harris Interactive-Agence Epoka pour LCI et TF1.

Soulagée, Anne Hidalgo a remercié les Parisiens pour la confiance qu'ils lui ont à nouveau accordée. "Je veux remercier l'ensemble des citoyens qui se sont déplacés, malgré la crise du coronavirus et ceux qui se sont mobilisés pour cette élection. Par cet acte, vous avez montré votre attachement à notre démocratie (...) Vous avez choisi l'espoir, un Paris qui respire, une ville plus solidaire qui ne laisse personne sur le bord du chemin", a-t-elle déclaré sur le parvis de l'Hôtel de Ville. "Je salue Agnès Buzyn et Rachida Dati (...) J'espère que nous pourrons travailler ensemble pour les Parisiennes et les Parisiens (...) Nous expérimenterons d'autres manières de faire vivre la démocratie parisienne. La victoire a du sens car elle est collective. Ce mandat est la plus belle des responsabilités. Avec mon équipe, nous serons là", a-t-elle poursuivi.