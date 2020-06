Edouard Philippe vainqueur au Havre : "Merci, et maintenant, au travail"

"Au Havre, les résultats sont nets et je voudrais remercier les Havraises et les Havrais qui ont continué à nous faire confiance", s'est réjoui Edouard Philippe, saluant au passage son adversaire du second tour. "Il nous revient de nous engager toujours plus avant dans cette direction et de faire de notre ville cette ville exemplaire, plus douce, plus verte, plus attractive que nous voulons construire", a-t-il lancé.

Alors que l'abstention atteint des records dans ce scrutin, et tout particulièrement au Havre, le Premier ministre a rappelé "qu'en France, les choix sont faits par ceux qui se déplacent pour aller voter".

"Merci, et maintenant, au travail", a conclu Edouard Philippe, qui ne s'est pas exprimé au sujet d'un maintien ou d'un départ du gouvernement à l'occasion du remaniement prévu début juillet.