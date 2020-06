L'ancien journaliste Patrick de Carolis devient maire d'Arles

À Arles (Bouches-du-Rhône), l'ancien président de France Télévisions Patrick de Carolis (divers centre) a été élu au second tour des élections municipales avec 57,22% des voix, devant Nicolas Koukas (union de la gauche), héritier du maire sortant, qui recueille 42,77% des suffrages. Le scrutin a ici aussi été marqué par une forte abstention (51,72%), toutefois inférieure au chiffre national.

Patrick de Carolis, qui a bénéficié au second tour du soutien de LR, met ainsi fin à 19 ans de pouvoir communiste dans la ville. "Je crois que ce soir les Arlésiens et les Arlésiennes ont souhaité tourner une page historique en pariant et en votant pour le changement et souhaiter tourner cette page de près de 20 ans d'un pouvoir et d'un système communiste", a-t-il déclaré sur France 3 Provence. Patrick de Carolis, 66 ans, revendique "une fibre sociale" et affirme qu'il veut "sortir la ville du marasme".