L'écologiste Michèle Rubirola fait basculer Marseille à gauche

Le Printemps Marseillais en passe de remporter son pari. À Marseille (Bouches-du-Rhône), Michèle Rubirola est donnée largement en tête du second tour des élections municipales avec 39,9% des voix, devant Martine Vassal(29,8%), et Stéphane Ravier (19,8%), selon les estimations Harris Interactive-Agence Epoka pour LCI et TF1.

Pour ce second tour, quatre listes étaient encore en course dans les arrondissements marseillais, dont le Printemps marseillais de Michèle Rubirola (23,44% au premier tour), une large alliance de gauche, et celle de Martine Vassal (22,32% au premier tour), candidate LR à la succession du maire sortant Jean-Claude Gaudin. Le RN Stéphane Ravier était parvenu à la troisième position au premier tour, rassemblant 19,45% des suffrages, suivi de l'ex-LR Bruno Gilles (10,65%).