"Le score de LaREM, un score jamais atteint par un parti présidentiel" : l'exagération de Jean-Michel Blanquer

Le ministre cite à raison le scrutin de 2014, lors duquel la liste d'Union de la gauche portée par le PS sous la présidence de François Hollande avait été mise en échec, avec 13,98% des voix, derrière l'ex-UMP (20,81%) et l'ex-FN (24,86%).





En revanche, il oublie les scores réalisés par la droite en 2009, alors que Nicolas Sarkozy était à la tête du pays depuis deux ans. La majorité de l'époque avait alors réalisé un score de 27,88% - largement supérieur à celui de LaREM ce dimanche - dans le cadre d'une alliance avec le Nouveau Centre et la Gauche moderne. L'opposition était alors nettement en retrait, partagée entre le PS (16,48%) et les Verts (16,28%), et le Front national particulièrement bas (6,34%).





En 2004, sous le second mandat de Jacques Chirac, l'UMP n'avait en revanche obtenu 16,64% des voix, concurrencée par l'UDF (11,96%), alors que le PS raflait à lui seul 28,9% des suffrages.