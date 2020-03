Résultats Municipales 2020 à Avignon : la maire sortante Helle largement en tête au premier tour

La liste conduite par la maire sortante Cécile Helle (DVG) est arrivée en tête au soir du premier tour des élections municipales à Avignon, devant Anne-Sophie Rigault (RN), Jean-Pierre Cervantes (EELV) et Michel Bissière (LR). Ils sont respectivement gratifiés de 34,46%, 21,53%, 15,56% et 11,44% des voix.

En queue de peloton, les listes des candidats Frédéric Tacchino (LREM, 6,63%), Farid Faryssy (LFI, 5,36%), Denis Schmid (DIV, 2,60%) et Sylvie Viala-Tavakoli (DVC, 2,39%) ne sont pas en mesure de se maintenir au second tour. Pour ce premier tour, huit listes s’affrontaient à Avignon. En 2014, Cécile Helle avait été élue au second tour avec 47,4% des suffrages, dans une triangulaire avec le FN et la droite.