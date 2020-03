Résultats Municipales 2020 à Nice : Christian Estrosi annonce être "largement en tête", devant Philippe Vardon

Christian Estrosi annonce ce dimanche soir que sa liste est arrivée "largement en tête" lors du premier tour des élections municipales à Nice aec 47,6%, devant celles de Philippe Vardon (RN) et Jean-Marc Governatori (Nice Ecologique), respectivement gratifiés 16,7% et 11,3%. En queue de peloton, la liste citoyenne emmenée par l'avocate de gauche Mireille Damiano, le PCF et LFI, devance avec 8,91% la liste socialiste (6,57%), mais elles ne sont pas en mesure de se maintenir au second tour.

Pour ce premier tour, huit listes s’affrontaient à Nice, où le maire sortant Christian Estrosi (LR), apparaissait comme favori du scrutin. Christian Estrosi affrontait notamment le candidat du RN Philippe Vardon, ainsi que Patrick Allemand (PS) et la liste divers droite de Benoît Kandel.