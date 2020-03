Résultats Municipales 2020 à Paris : Anne Hidalgo largement en tête au premier tour devant Rachida Dati

Selon les premiers résultats Harris Interactive-Agence Epoka, la liste conduite par Anne Hidalgo (PS-PCF) est arrivée en tête au soir du premier tour des élections municipales à Paris, devant Rachida Dati (LR), Agnès Buzyn (LREM-Modem-UDI) et David Belliard (EELV), respectivement gratifiés de 30%, 22%, 18% et 11%. En queue de peloton, les listes des candidats Cédric Villani (Dissident LREM, 7%), Daniel Simonnet (LFI, 5%) ont décroché et ne sont pas en mesure de se maintenir au second tour. L'abstention frôle les 60%.

Pour ce premier tour, une dizaine de listes s’affrontaient à Paris, où la bataille s’annonçait serrée entre Rachida Dati (LR), la maire sortant Anne Hidalgo (PS), la candidate LaREM Agnès Buzyn, David Belliard (EELV) et le député de l'Essonne Cédric Villani.

En 2014, Anne Hidalgo (PS) avait été élue avec un peu plus de 53% des suffrages.