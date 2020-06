Municipales 2020 : Martine Aubry l'emporte d'une courte tête à Lille

Un peu après 21h à Lille, quelques militants de Martine Aubry ont crié victoire et scandé le nom de la socialiste. Le sénateur Patrick Kanner, proche de Martine Aubry, annonce que l'écart est de 227 voix favorables à la maire sortante.

Selon nos estimations Harris Interactive – Agence Epoka pour TF1-LCI, le candidat EELV Stéphane Baly et la maire sortante Martine Aubry (PS-PCF) étaient à égalité, avec tous les deux 39,6% des voix. Ces résultats se resserraient au fil des minutes, alors que le candidat écologiste avait en début de soirée eu une légère avance sur la candidate socialiste, qui brigue un quatrième mandat. Violette Spillebout (LaREM) arriverait, elle, en troisième position (20,8%). Les derniers bureaux de vote, notamment ceux de la commune associée de Lomme, ont finalement donné l'avantage à l'ancienne ministre emblématique de la gauche plurielle. Elle l'emporte avec un peu moins de 40% des voix, sur fond d'abstention record (68,4%).

"J'éprouve d'abord une grande tristesse face au taux d'abstention aussi élevé, en France et à Lille", a déclaré à l'AFP Martine Aubry. "Il va falloir retrouver la politique ! J'éprouve aussi un grand bonheur d'avoir obtenu la confiance des Lillois pour continuer à aller plus loin, beaucoup plus loin sur la justice sociale et la transition écologique. Je connais et j'ai entendu l'expression d'une volonté, partout en France, d'aller plus loin sur cette transition écologique. Nous le ferons en réduisant les inégalités sociales."