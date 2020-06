Philippe, Schiappa, Rémi Gaillard ou de Carolis... les résultats de 20 personnalités à la loupe

Le Premier ministre Edouard Philippe l'a largement emporté dimanche au Havre avec près de 59% des voix face au député PCF Jean-Paul Lecoq. Cette victoire conforte le chef du gouvernement, alors que se profile un important remaniement, mais ne masque pas les déconvenues d'autres candidats du parti majoritaire. A Paris, Agnès Buzyn , arrivée seulement en troisième position, n'a pas réussi à obtenir suffisamment de voix pour devenir conseillère de Paris. Idem pour la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa, présente sur la liste LaREM dans le 14e arrondissement et sa collègue Agnès Pannier-Runacher, dans le 16e, qui ne seront même pas conseillères d'arrondissement. A Vanves, la liste de Séverine Edou, sur laquelle figure en n°2 le secrétaire d’Etat Gabriel Attal, n'est qu'en troisième position. Cédric Villani , candidat dissident de LaREM à la mairie de Paris, essuie lui aussi un désaveu : il n'a pas été élu au Conseil de Paris, et devient simple conseiller d'arrondissement dans le XIVe. Petite consolation, François Bayrou , patron du Modem et proche de LaREM, a été réélu à Pau.

Du côté des écologistes, on savoure ce dimanche soir la prise de plusieurs villes : Lyon (ville et métropole), Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Nancy, Tours. Ainsi, Anne Vignot devance d'une courte tête son adversaire Ludovic Fagaut (LR) à Besançon, après avoir recueilli 43% des voix. La vague verte déferle aussi à Poitiers : Léonore Moncond'huy a revendiqué dimanche soir la victoire, détrônant le socialiste Alain Claeys qui tentait un troisième mandat. Les écologistes remportent aussi une large victoire à Lyon, où Grégory Doucet, à la tête d'une coalition EELV-PS-PCF-LFI, arrive en tête avec plus de 50% des voix, selon les estimations, devant Yann Cucherat, poulain du maire sortant Gérard Collomb. L'écologiste Pierre Hurmic, lui, gagne Bordeaux car il devance d'une courte tête le maire sortant LR Nicolas Florian, soutenu par LREM. L'écologiste Eric Piolle (EELV), à la tête d'une large coalition de gauche (LFI, PCF, Génération.s, etc.), a lui aussi passé une bonne soirée : il a été réélu à Grenoble avec plus de 53% des voix, très loin devant Alain Carignon, l'ancien maire qui tentait un come-back.