Selfie avec un élu suprémaciste estonien : Marine Le Pen dénonce "un festival d'attaques"

Dorénavant supprimé, le cliché pris par Ruuben Kaalep, fraîchement élu au Parlement estonien, a rapidement fait parler de lui à cause du signe que Marine Le Pen et lui font avec leur main gauche. Il s’agit d’un cercle avec le pouce et l'index et les trois autres doigts levés. Ce qui peut évidemment signifier un simple "ok", comme en ont l'habitude les aficionados de plongée sous-marine... Mais aussi être une marque de ralliement à l’utra droite. Car il peut aussi symboliser le "w" de "white" (blanc) et le "p" de "power" (pouvoir). Soit "white power", un concept raciste à rapprocher du nationalisme blanc, qui prétend à la supériorité des blancs sur les autres.