Sortir ou pas des traités fondateurs de l'UE ? Les positions des candidats aux élections européennes

La France Insoumise : la liste conduite par Manon Aubry demande une renégociation des traités, pour plus de "protectionnisme solidaire" notamment, et la fin des politiques d’austérité. Aujourd’hui, la ligne de La France Insoumise est la suivante : renégocier d’abord, sortir ensuite, si les discussions n'aboutissent pas. Et si Manon Aubry utilise toujours la formule "sortir des traités", il faut entendre ici une réforme des textes actuels. "Notre opposition aux traités européens n’est pas dogmatique", a récemment déclaré la tête de liste sur Europe 1.





Le Rassemblement National : le parti de Marine Le Pen a changé de position quant à la question épineuse d’une sortie ou non de l’Union européenne. Jusqu'à la présidentielle de 2017, la ligne de l'ex-numéro 2 du FN Florian Philippot plaidait pour l'abandon de l'euro et pour le Frexit. Le départ de ce dernier s'est accompagné d'une clarification de la ligne de mouvement. Aujourd’hui, la liste menée par Jordan Bardella réclame une renégociation complète des traités pour "rétablir le contrôle aux frontières", "abroger la directive sur le travail détaché" ou encore limiter considérablement les pouvoirs de la Commission. Le but : bâtir une "Alliance européenne des Nations". L’abandon de l’euro n’est plus proposé par le Rassemblement National.