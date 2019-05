Un Président sur une affiche électorale aux européennes, du jamais vu ?

Nicolas Sarkozy n'hésita pas à mouiller sa chemise pour défendre la liste UMP lors des élections européennes de 2009. L'Union pour un mouvement populaire, à l'époque parti majoritaire, surfait sur le bilan de la présidence de l'Europe, assurée par la France entre juillet et décembre 2008. Locataire de l'Elysée depuis un an, Nicolas Sarkozy se présentait comme le médiateur dans le conflit entre Russie et Géorgie et les questions européennes furent à l'agenda présidentielle durant ces six mois.