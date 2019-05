Européennes : "Si Macron perd, il doit partir", répond Le Pen au chef de l'Etat qui ne veut pas du RN en tête

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a considéré jeudi que si Emmanuel Macron "perd l'élection" européenne, "alors il devra partir". "Ça devient donc un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, cette élection européenne. J'accepte cela, mais dans ces conditions, il faut qu'il fasse comme le général De Gaulle: s'il perd cette élection, alors il devra partir", a estimé la leader d'extrême droite sur LCI. Mme Le Pen a encore estimé que "le président de la République (...) est aujourd'hui un chef de parti et même un directeur de campagne".





"Il faut être cohérent, si on met tout son poids dans la balance comme président de la République, si on transforme cette élection en référendum, alors il faut avoir l'honneur et la dignité de faire comme a fait le général De Gaulle, c'est-à-dire partir si on perd ce référendum", a-t-elle ajouté.