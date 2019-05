VIDÉO - Européennes : Eric Zemmour explique pourquoi il a refusé d'être sur la liste du Rassemblement national

"Je n'avais pas envie d'être dans une boutique partisane", a poursuivi Eric Zemmour, invité de La Grande Confrontation ce lundi soir sur LCI. "Je suis favorable à un grand rassemblement des droites, et même des populistes, donc ça ne m'intéressait pas d'être simplement sur une liste partisane", a-t-il ajouté. "En plus, je ne me voyais pas député européen", a-t-il conclu. "Donc, pour des tas de raisons, j'avais envie de continuer un combat culturel et idéologique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important."