Municipales 2020 : pourquoi les Français ont-ils boudé les urnes ?

Le deuxième tour des élections municipales s'est tenu dimanche 28 juin. Il a été marqué par une abstention historiquement haute : 58,4%. Dans certaines communes, le désintérêt pour ce scrutin a été encore plus grand. À Mulhouse, Roubaix ou encore Villeurbanne par exemple, plus de trois quarts des électeurs ne sont pas allés voter. C'est un phénomène qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire.



