Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il renoncé à annuler les élections municipales ?

Une dizaine de médecins et de scientifiques ont été convoqués à l'Élysée jeudi. Plusieurs questions leur ont été posées. Parmi lesquelles, y a-t-il un risque à maintenir les élections municipales ? Après une longue journée de discussions, ils rendent leur avis. "Il n'y a aucune raison scientifique de penser que ça pourrait être plus dangereux que d'aller faire ses courses". Emmanuel Macron s'est donc rangé derrière les experts.



