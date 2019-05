VIDÉO - Européennes 2019 : Philippe déterminé à "poursuivre le projet du Président et de la majorité"

"J’accueille ces résultats avec humilité. Avec humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination. Détermination à poursuivre les forces de progrès de notre pays, détermination à préparer l’avenir de notre pays. Dès demain, je serai à pied d’œuvre pour poursuivre le projet du président et de la majorité", a conclu l'ancien Républicain, ne manquant pas non plus de rappeler que "les deux partis qui ont gouverné la France pendant plus de 50 ans totalisent chacun moins de 10% des suffrages exprimés" à ces élections.