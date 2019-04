En mai et juin, quatre jours fériés vont se succéder en semaine : comment sont-ils payés ?

Pour les autres jours fériés du printemps -comme d'ailleurs ceux du reste de l'année de manière générale (outre le 1er mai, il y a dix jours fériés au total dans le calendrier)-, "la situation n’est pas la même s’ils tombent un jour habituellement travaillé ou non", note la juriste.





En cas de jour habituellement non travaillé, comme par exemple le dimanche, cela n’aura aucune incidence sur le salaire. S’ils tombent un jour qui aurait dû être travaillé et que ce jour est chômé (donc non travaillé), le salarié bénéficiera du maintien de son salaire. Mais si ce jour férié est travaillé, le salarié ne bénéficie d’aucune majoration de salaire ou de repos compensateur, sauf dispositions plus favorables de l’accord d’entreprise ou de la convention collective.