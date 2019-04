38% des salariés peuvent désormais travailler de chez eux : le télétravail se démocratise de plus en plus

Le télétravail serait, entend-on, en plein essor. Mais qu’en est-il dans la réalité ? Les cabinets de recrutement Michael Page et Page Personnel se sont penchés sur la question via une étude qui s’interroge notamment sur la perception du télétravail par les salariés. Combien y ont-ils accès, et à quelle fréquence ? Et quelles sont, selon eux, les principales motivations des employeurs pour le développer ?





Les chiffres sont là : l’essor du télétravail est réel, avec une progression de 11 % en à peine un an ! En 2018, 38 % des salariés français ont ainsi déclaré avoir la possibilité de travailler de chez eux, contre 27 % en 2017. Mais combien d’entre eux utilisent concrètement cette possibilité ? Une grande partie puisque 44 % de ceux qui ont accès au télétravail ont pu le pratiquer au moins deux fois par mois en 2018 contre 31 % en 2017. Conclusion : les salariés sont donc bien en demande.