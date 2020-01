"5.000 euros à qui me trouve un repreneur !": la drôle de promesse d'un droguiste de Strasbourg

Sauf que trouver un repreneur est compliqué. "La vraie difficulté, c’est que je n’ai jamais fait ça, et je ne sais pas sur quel support communiquer le fait que j’ai un commerce à céder", raconte Jean-François Feldmann à LCI. "A priori, ce n’est pas évident pour le petit commerce aujourd’hui : je discutais ce matin avec une dame qui a une librairie à Paris, elle a les plus grandes difficultés à trouver un repreneur. C'est pareil pour les médecins."

Il a une tête de jeunot, les yeux rieurs. Et pourtant, il a 63 ans, et même s’il aime son travail, après 47 ans à turbiner, il veut prendre sa retraite. Sauf que Jean-François Feldmann tient à Strasbourg la droguerie Monoisin. Une institution, quasiment une histoire de famille : il l’a reprise de son prédécesseur qui y était resté 36 ans, et a développé l’affaire pendant 26 ans. Alors il aimerait bien que le commerce ne disparaisse pas.

Lui fait volontiers - et très bien - l’article de son affaire : "J'ai un commerce qui est totalement lancé, il y a du monde tout le temps, les gens veulent absolument que ce magasin perdure, c’est un service pour le quartier, et je suis vraiment convaincu de la chose aussi", détaille Jean-François. "On propose tout ce que plus personne ne vend : en matière de quincaillerie, d’électroménager, de droguerie, tous nos articles sont devenus introuvables." Ajoutez à cela des petits prix et des conseils de pro : "Nous choisissons de ne pas vendre certaines marques qui ne nous plaisent pas, nous avons un vrai conseil. C'est ici aussi qu'on vend le papier WC le moins cher de la ville, 1,80 euros les six rouleaux. Je vous défie de trouver moins cher à Strasbourg !"

Bref, et pour que tout cela se sache, Jean-François Feldmann s’est dit qu’il fallait faire marcher le bouche-à-oreille. Qui sait, peut-être que parmi ses clients, certains ont un beau-frère banquier voulant changer de vie, ou un ami en quête de reconversion et avec un petit pécule. Et comme tout commerçant qui sait qu'une petite récompense ne peut qu'inciter les gens à se mobiliser, il fait cette promesse : celui qui l'aidera à trouver un repreneur gagnera 5.000 euros. Pour que tout le monde soit au courant, il ainsi barré sa vitrine d’une grande étiquette "Qui veut gagner 5.000 euros ?". Et posé à la caisse des enveloppes contenant un texte où toute la démarche est expliquée : "C’est simple : soyez le premier à me présenter la personne qui reprendra ma droguerie, et le jour de la vente, je vous donne 5.000 €. C’est un engagement ferme."